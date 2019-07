Getuigen gezocht vechtpartij Rijnweek

Rond 01.00 uur ontstonden er diverse vechtpartijen in en om de grote witte VIP-tent tegenover het hoofdpodium op het terrein van de Rijnweek. De aanwezige beveiliging werd belaagd en riep assistentie van de politie in. De politie ging direct ter plaatse om de situatie weer onder controle te krijgen en heeft daarbij vier mannen aangehouden.

Politie zoekt getuigen én beelden

De politie heeft al een aantal getuigen gesproken, maar heeft het beeld nog niet compleet van wat exact heeft plaatsgevonden. Was jij die vrijdagnacht aan het werk op het terrein? Of was je op dat moment ook in, of bij, de VIP-tent en heb je de vechtpartijen gezien? Of heb je deze met je mobiel gefilmd? Dan komen wij graag in contact. Getuigen kunnen zich melden via telefoon 0900-8844 of het digitale tipformullier hieronder. Liever anoniem? Dat kan ook via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800 7000.