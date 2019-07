Ede Urgente vermissing

Ede - De politie is op zoek naar het 17-jarige meisje Kaoutar. Zij is sinds gistermiddag 13 juli vermist. Kaoutar is lopend van huis en zou naar haar zus gaan en daarna naar haar werk. Zij is daar echter nooit aangekomen. De familie van Kaoutar maakt zicht ernstig zorgen.