Vermiste 17-jarige meisje terecht

Ede - Het vermiste 17-jarige meisje uit Ede is in goede gezondheid aangetroffen. We willen iedereen bedanken voor het meezoeken en uitkijken naar het meisje. In verband met de privacy van het meisje vragen we iedereen die het bericht heeft gedeeld, dit te verwijderen en dus ook haar foto en haar naam. Dank voor het meezoeken!