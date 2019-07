Auto zwaar beschadigd door explosie

Door de politie is forensisch onderzoek gedaan in- en om de auto en ook is er een explosieven expert van de politie ingeschakeld. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de explosie is. De klap was in de wijde omgeving en dus ook door veel buurtbewoners, te horen. De politie heeft meteen een buurtonderzoek ingesteld en al een groot aantal mensen gesproken. De recherche komt echter graag in contact met getuigen die iets gezien hebben kort voor, of rond 04.00 uur. Getuigen die informatie hebben kunnen bellen met 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan gerust met 0800-7000.

2019135071