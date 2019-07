Vervelende winkeldief opgepakt

De man werd op zaterdag 13 juli rond 17.30 uur door winkelpersoneel betrapt. De man was agressief en kon niet door de medewerkers in bedwang worden gehouden. Agenten troffen de verdachte aan op de Philipslaan. Hij luisterde niet naar de dienders en stelde zich agressief op. Een van de agenten dreigde daarop met pepperspray en duwden hem tegen een muur. Omdat de man zich bleef verzetten moesten de agenten hun wapenstok gebruiken. Uiteindelijk konden ze hem aanhouden en in de politieauto zetten, ook daar bleef de man zich misdragen. Hij schopte en tegen de ruiten van het voertuig. De man is ingesloten.