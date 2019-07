Gewapende overval pizzeria

Rond 1:15 uur ontving de politie melding van een gewapende overval op een pizzeria. Twee mannen drongen de zaak binnen en maakten de aanwezige medewerker een onbekend geldbedrag afhandig. Zij gingen er volgens te voet vandoor in de richting van de Charles Frehenstraat. Mogelijk was er nog een derde persoon bij de overval betrokken. Het signalement van de verdachten luidt als volgt: Tussen de 20 en 30 jaar oud, droegen donkere en gezichtsbedekkende kleding.

Getuigenoproep

De politie heeft direct onderzoek opgestart. In het kader daarvan komt ze graag in contact met mogelijke getuigen of mensen die meer informatie hebben. Heeft u rond 01:15 uur in de buurt van de pizzeria op de Hoofdstraat aan het signalement gelijkende personen gezien? Meld u dan via 0900-8844 of deel mogelijke informatie anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).