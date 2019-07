Waarschuwing bij onbetrouwbare link

Bij phishing proberen criminelen de hand te leggen op persoonlijke (bank)gegevens om daar vervolgens fraude mee te plegen. Dit gebeurt op verschillende manieren, zoals met van valse betaallinks op online handelsplaatsen. Nog steeds worden dagelijks mensen slachtoffer van de veelal slinkse wijzes waarop internetoplichters te werk gaan.

Toename aangiftes

'De politie werkt doorlopend samen met publieke en private partijen om phishing tegen te gaan', vertelt Caroline Sander, teamleider van de Electronic Crimes Task Force. 'We zagen de laatste tijd een toename in het aantal aangiftes van betaalverzoekfraude. Hierbij werd Marktplaats vaak genoemd. Dus zijn we met Marktplaats en de banken rond de tafel gaan zitten om te kijken wie de beste maatregel kan nemen. En in dit geval was het Marktplaats, met het waarschuwen van potentiële slachtoffers.'

Crimineel ontfutselt inloggegevens

Oplichters proberen via Marktplaats slachtoffers naar een site te leiden die als twee druppels lijkt een bekende betaalpagina. Mensen vertrouwen dat en vullen daar hun inloggegevens in om een bedrag over te maken. Achter de schermen kan de oplichter via die pagina echter meekijken wat het slachtoffer invult. Hij gebruikt die informatie vervolgens om in te loggen op de bankrekening van het slachtoffer en kan daar dan geld afhalen.



Websiteadres gecontroleerd

Marktplaats heeft nu dus een extra maatregel genomen om deze manier van phishing tegen te gaan, zegt woordvoerder Jan-Willem te Gussinklo van de verkoopsite. 'Marktplaats controleert het websiteadres dat een verkoper aan een koper stuurt. Als dat het goede adres is van een betaalomgeving van een bekende bank, dan word je in één keer doorgestuurd. Is het een ander adres, dan geeft Marktplaats je een waarschuwing dat je goed moet opletten en dat je misschien te maken hebt met een phishingsite.'



Aangifte doen

De criminelen die mensen proberen op te lichten met phishing verzinnen telkens nieuwe manieren om dat te doen. Daarom is het erg belangrijk dat mensen aangifte doen van internetoplichting, benadrukt Sander. 'Op basis van informatie uit die aangiftes krijgen wij als politie zicht op hoe criminelen te werk gaan. Dat is nodig om de daders op te sporen, maar ook om de oplichtingspraktijken te verstoren. De politie kan met de informatie ook mensen informeren hoe ze kunnen voorkomen dat ze de dupe worden van phishing. Al deze maatregelen leiden uiteindelijk tot een veiligere online-handelsomgeving.'



Nieuwe variant

De laatste weken lijkt er een stijging te zijn in het aantal aangiftes van phishing. De meest voorkomende vorm is op dit moment een variant waarbij een koper een link ontvangt die volgens de zogenaamde verkoper het betaalverzoek is voor ‘Marktplaats gelijk oversteken’. Hte komt zelfs voor dat de oplichter hierbij telefonische "ondersteuning" geeft aan het slachtoffer. 'Blijf binnen de Marktplaats-omgeving als je iets koopt of verkoopt', adviseert Te Gussinklo. 'Wat je veel ziet is dat mensen met kwade bedoelingen contact opnemen via WhatsApp of sms. Ga daar niet op in.'