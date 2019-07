Dodelijk schietincident Houten in Opsporing Verzocht

Rond 23.00 uur kwamen er meerdere meldingen binnen dat er was geschoten op een parkeerplaats. Politieagenten troffen daar een overleden man aan. De omgeving werd afgezet en specialisten van Forensische Opsporing voerden uitgebreid sporenonderzoek uit. Ondanks een zoekactie, waarbij ook een politiehelikopter en politiehonden werden ingezet, werden er geen verdachten aangetroffen.

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) is gestart. Zij hebben een gedeelte van de mogelijke vluchtroute van de dader(s) in kaart gebracht. Deze en andere informatie worden gedeeld in Opsporing Verzocht in de hoop dat getuigen informatie hebben.

Uitzending Opsporing Verzocht

Opsporing Verzocht wordt dinsdag 16 juli uitgezonden om 20.35 uur op NPO1 en zal op woensdag 17 juli worden herhaald op NPO2 om 12.25 uur. Ook het regionale opsporingsprogramma Bureau Hengveld van RTV Utrecht zal woensdag 17 juli om 13.25 uur aandacht besteden aan dit onderzoek.