Aanhoudingen voor bedreiging met vuurwapen

Het 57-jarige slachtoffer is van een feestje op weg naar huis als hij net voor midden nacht om onbekende reden met het vuurwapen bedreigd wordt. De man raakt niet gewond en is niet beroofd. Medewerkers van cameratoezicht zien de verdachten in de richting van de Nieuwe Binnenweg rennen. Agenten zijn er snel bij en zetten de achtervolging in. Omdat de verdachte geen gehoor geeft aan de bevelen om te stoppen, lossen de agenten een waarschuwingsschot. Daarna kan de verdachte op de Nieuwe Binnenweg worden ingerekend. De andere verdachte wordt aangehouden in de Gouvernestraat. Het wapen dat één van de verdachten tijdens zijn vlucht weggooide, is terug gevonden.

De politie doet nader onderzoek en komt graag in contact met getuigen of mensen die informatie hebben. U kunt hiervoor bellen met 0900-8844 of uw informatie achterlaten via een tipformulier op politie.nl. Als u liever anoniem wilt blijven kunt u bellen met 0800-7000 of gaan naar www.meldmisdaadanoniem.nl.