Dodelijke aanrijding A15

De 69-jarge vrouw uit Baarland reed om nog onduidelijke redenen tegen de richting in frontaal tegen een tegemoet komende 44-jarige bestuurder uit Rozenburg. Een derde bestuurder, een 62-jarige man uit Oostvoorne, kon de bestuurder uit Rozenburg niet meer ontwijken en botste ook tegen hem aan. Geprobeerd is de 69-jarige vrouw te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Zij overleed ter plekke. De bestuurder uit Rozenburg zat bekneld en is zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de man uit Oostvoorne is gewond naar het ziekenhuis gebracht.



De ravage was enorm. Een aantal auto’s raakten door brokstukken beschadigd. De snelweg richting de Maasvlakte was een tijdlang helemaal afgesloten. Het onderzoek van de technische ongevallendienst is nog in volle gang.