Man aangehouden na bedreiging ex partner

De vrouw uit Spijkenisse kreeg meerdere berichtjes waarin hij haar bedreigde. Daarbij zou hij ook een foto hebben gestuurd met een vuurwapen. Om een eventuele acute dreiging te stoppen, zijn rechercheurs meteen op zoek gegaan naar de man. Zijn locatie op dat moment was onbekend maar door al het openbaar vervoer te checken en technische middelen in te zetten, wist het team tegen 17.30 uur te achterhalen waar hij verbleef. Een arrestatieteam heeft hem aangehouden in een woning in Rotterdam. Een vuurwapen werd niet aangetroffen. De recherche onderzoekt de voorgeschiedenis en achtergronden van de bedreigingen.



Complex

In noodsituaties en bedreigende situaties is het essentieel dat direct 112 gebeld wordt zodat de politie actie kan ondernemen om de acute dreiging te stoppen. Zaken waarbij een verdachte opzettelijk en structureel een slachtoffer lastigvalt, waardoor die persoon zich in zijn of haar vrijheid en veiligheid voelt aangetast, zijn complex. Om te kunnen aanhouden en strafrechtelijk te kunnen ingrijpen is bewijs van de bedreiging nodig. Als er onvoldoende concreet bewijs aanwezig is heeft de politie soms (nog) geen mogelijkheden om de stalker aan te houden en strafrechtelijk in te grijpen. Toch is het belangrijk om de politie te blijven bellen. We kunnen dan alles vastleggen in een politieregister, om met de stapeling van feiten wel degelijk strafrechtelijk op te kunnen treden en de stalker te vervolgen.



Meer weten over de aanpak van stalking en wat u zelf kunt doen? Zie https://www.politie.nl/themas/stalking.html