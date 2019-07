Beveiliger mishandeld op festivalterrein

Twee beveiligers zagen dat een man en vrouw over een hek wilde klimmen om in een afgezet deel voor het podium te komen. De vrouw verzette zich hevig toen zij mee moest met de beveiligers. De beveiliging probeerde om de vrouw in het Engels gerust te stellen, wat niet hielp. Ze pakte de haren van de beveiligster vast en trok haar naar de grond. Een agent die ter plaatse was heeft de beveiligers geholpen, hij heeft de vrouw aangehouden voor mishandeling.

Tijdens het festival zijn ook nog drie aanhoudingen verricht voor openlijke geweldpleging. Drie jongens uit Zaandam in de leeftijd van 19 en 20 jaar zouden andere festivalbezoekers hebben aangevallen. De politie heeft de aangiften van de slachtoffers opgenomen en gaat de zaak verder onderzoeken.