Ex-partner aangehouden

Op zondag 14 juli 2019 om 18.30 uur kwam er een melding vanuit de Meidoornlaan. Op het moment dat de ex-partner van de bewoonster de kinderen terugbracht was er een conflict ontstaan. Daarbij was de bewoonster mishandeld. De ex-partner was weg. Nadat de aangifte was opgenomen is er contact gelegd met de verdachte. Hij heeft zich gemeld en de 34-jarige inwoner van Woudrichem is aangehouden.