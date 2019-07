Man aangehouden voor betalen met vals geld

De 22-jarige man had een pizza besteld en wilde deze op straat voor een woning in de Gerard ter Borchstraat ter plekke afrekenen bij de bezorger. De bezorger ontving een briefje van 50 euro welke van dusdanig slechte kwaliteit was dat hij deze niet aan wilde nemen. Daarop is de politie gebeld. Bij aankomst van de politie bleek dat de man nog meer briefjes op zak had. In totaal hebben zij 7 biljetten van 50 euro in beslag genomen. De herkomst van de briefjes wordt nog onderzocht.