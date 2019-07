Vreemde man in tuin

Op zondag 14 juni 2019 om 22.30 uur kwam een gezin thuis. Op het moment dat ze in de woning liepen zagen ze een man in de tuin staan. Toen de bewoners begonnen te schreeuwen vluchtte de man over de schutting. De bewoner rende achter hem aan en zag dat hij weg reed in een blauwe auto. De politie arriveerde die de tuin doorzocht. De agenten troffen nog een man aan in de tuin. Die is aangehouden, dat bleek een 42-jarige man zonder een vaste verblijfplaats in Nederland te zijn. De gevluchtte verdachte is niet meer gevonden. Het vermoeden bestaat dat de mannen tuinmeubilair wilde stelen. De recherche onderzoekt de zaak.