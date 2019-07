Vrouw gewond bij verkeersongeval op A73

Sint Odilienberg - Maandagmiddag raakte bij een verkeersongeval op de A73 een vrouw uit Eelde gewond. De vrouw zat naast haar man voor in de auto. Hun 8-jarige zoon zat op de achterbank. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht.