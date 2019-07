Politie onderzoekt mogelijk schietincident

De politie wil graag weten wat er precies is gebeurd en wie er verantwoordelijk is voor het incident. Een aantal getuigen hebben zich al gemeld. Was u ook getuige en heeft u nog geen contact gehad met de politie? Of heeft u informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem een tip doorgeven is mogelijk via 0800-7000. Of stuur een privébericht via de Facebookpagina van Politie Zwolle.

2019312612 (NV, JS)