Cold Case Jaïr Soares in Team West en Opsporing Verzocht

Schietincident Rijswijkseweg | Den Haag

Op dinsdag 25 juni werd er tijdens een drukke spits op de Rijswijkseweg in Den Haag vier keer gericht geschoten op twee personen op een scooter. Er raakte wonderwel niemand gewond. De recherche is op zoek naar de identiteit van de schutter.

Oplichting vals geld | Den Haag

Voor de verkoop van haar iPhone via Marktplaats wachtte de verkopende partij op woensdag 22 mei in de stationshal van station Hollands Spoor op degene die haar telefoon van haar zou kopen. De vrouw die de telefoon van haar kocht, betaalde het volledige bedrag met, naar later bleek, valse briefjes van 50 euro. Zij is te zien op de bewakingsbeelden in de stationshal.

Inbraak kinderdagverblijf | Rijswijk

Bij een inbraak in een kinderdagverblijf aan de Schoolstraat in Rijswijk, forceerden de twee verdachten de voordeur van het pand. Ze gingen er vandoor met flink wat dure spullen. Een van de twee inbrekers is goed te zien op de camerabeelden.

Sieraden aangetroffen bij woninginbreker | Den Haag

Bij de heterdaad aanhouding van een woninginbreker trof de recherche een aantal spullen bij hem aan die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. In de uitzending wordt deze sieraden getoond.

Beroving oude dame | Zoetermeer

Een 89-jarige mevrouw nam op maandagmiddag 8 april geld op bij een pinautomaat in een supermarkt aan de Nathaliegang. Ze is gevolgd door een man die haar pincode te pakken heeft kunnen krijgen. Aan de Victoriagang pakte hij haar hard bij haar arm, haalde haar portemonnee uit haar tas en rende weg. Er werd een groot bedrag van haar rekening gehaald.

Brandstichting shishalounge Gouda in Opsporing Verzocht

Al eerder werd er bij Team West aandacht besteed aan de brandstichting op 1 juni bij de shishalounge aan de Vredebest. De hele shishalounge brandde uit en de bewoners van de daarboven gelegen woningen moesten door de brandweer in veiligheid worden gebracht. Uit het rechercheonderzoek zijn nieuwe beelden van de brandstichter naar voren gekomen die vanavond in de uitzending te zien zijn.

Explosies reisbureau en ijssalon Den Haag in Opsporing Verzocht

In de uitzending van vanavond aandacht voor de twee explosies op 16 mei en 21 mei bij een reisbureau aan de Hoefkade en een ijssalon aan de Beijersstraat in Den Haag. Ook zoekt de recherche getuigen van een vernieling in de vroege ochtend van 24 mei bij een zonnestudio aan de Betje Wolffstraat in Den Haag. Er worden camerabeelden getoond van de verdachten. Deze zaak was vorige week te zien bij Team West.

