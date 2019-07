Vrouw overleden na steekpartij

Half één ’s nachts werd het alarmnummer gebeld omdat een vrouw in haar woning was neergestoken. Agenten troffen een zwaar gewonde vrouw en twee andere vrouwen die haar eerste hulp verleenden. Agenten en medewerkers van de ambulance en het MMT (Mobiel Medisch Team) namen de hulpverlening over. Met een hoogwerker werd de vrouw uit het huis getakeld en met een spoedtransport overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed zij alsnog aan haar verwondingen.



Op aanwijzingen van getuigen hielden agenten in een woning aan de Van Leeuwenhoekstraat een verdachte aan. Omdat de man weigerde mee te werken aan zijn aanhouding waren agenten genoodzaakt de verdachte te taseren. De 28-jarige Vlaardinger is overgebracht naar het politiebureau.



In de woning van de vrouw is onderzoek ingesteld. De forensische opsporing heeft sporen veilig gesteld en agenten hebben met getuigen gesproken. Heeft u ook iets gezien of gehoord of andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek, neemt u dan alstublieft contact op met de opsporing van district Noord via 0900-8844 of door een tipformulier in te vullen op www.politie.nl. Als u liever anoniem wilt melden, kan dit via 0800-7000.

