Magneetvisser vangt explosief

De magneetvissers bedienen zich van een lange lijn met daaraan een zeer krachtige magneet om vanaf de oever of brug voorwerpen op te vissen. Meestal vist men met een magneet (daar hechten zich metalen zoals ijzer aan) een roestige fiets of verloren geraakt gereedschap op. Op diverse plekken in Zeeland en West-Brabant is in de 2e Wereldoorlog hard gevochten en daarbij is munitie verschoten die niet allemaal ontploft is. Ook na 75 jaar wordt er binnen onze provincies nog instabiele munitie aangetroffen die nog kunnen exploderen.