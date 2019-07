Drie aanhoudingen voor brand

Rond 22.15 uur kreeg de brandweer de melding van een brand in een woning. De politie heeft daarbij gelijk een 20-jarige man uit Peel & Maas aangehouden. Later op de avond werden nog twee jongens van 16 en 17 jaar uit Peel & Maas aangehouden. De politie gaat uit van brandstichting en stelt een onderzoek in naar de exacte toedracht en de betrokkenheid van de verdachten. De 20-jarige man is gewond geraakt bij de brand. Hij is met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie vraagt voor haar onderzoek aan getuigen of mensen die meer informatie hebben over deze brand zich bij de politie te melden. Dit kan via het telefoonnummer 0900-8844. Ook kan geheel anoniem melding worden gemaakt bij M. via telefoonnummer 0800-7000.