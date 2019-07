Vrouw komt om bij ongeval op A73

Rond 19.30 uur kreeg de politie een melding van een botsing tussen een vrachtwagen en een personenauto op de A73 ter hoogte van Maasbracht. De bestuurder van de vrachtauto reed achterop de auto waar op dat moment drie personen in zaten. Een van de personen in de auto, een vrouw, is hierdoor overleden. De andere inzittenden, twee mannen, zijn gewond geraakt. Een van hen is met zwaar letsel naar het ziekenhuis gebracht, de andere man kwam er met lichte verwondingen van af.

De bestuurder van de vrachtauto is aangehouden en is voor verhoor meegenomen naar het bureau. De A73 is dicht. Het politieonderzoek naar de toedracht loopt.