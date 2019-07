Heerlen - Overval eetgelegenheid

Rond 00.15 uur krijgt de politie de melding van een overval op de eigenaar van de eetgelegenheid. In de zaak zijn een man en een vrouw aanwezig. Bij het afrekenen weet de nog onbekende vrouw een greep in de kassa te doen. Hierbij ontstaat een worsteling tussen de eigenaar en de vrouw waarbij hij licht gewond raakt. De man loopt ondertussen al naar buiten. Het tweetal weet te voet met een onbekend geldbedrag te vluchten in de richting van het Pancratiusplein. De politie stelt een onderzoek in en is op zoek naar mogelijke getuigen. Zij worden gevraagd contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.