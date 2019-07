Hennep in bestelbus, bestuurder aangehouden

Koningslust - De politie heeft maandagavond een 50-jarige bestuurder van een bestelbus uit Hank aangehouden op de Sevenumsedijk. In de bus werden zes vaten met hennep aangetroffen. De man werd overgebracht naar het politiebureau waar hij voor verder onderzoek is ingesloten. De bestelbus is in beslag genomen en zal verder worden onderzocht. De hennep zal worden vernietigd.