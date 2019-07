Taxichauffeur bedreigd, verdachte met vuurwapen snel aangehouden

Rond 14.15 uur kreeg de taxichauffeur het verzoek om een klant op te halen in Zaanstad. Deze klant liet de taxichauffeur op verschillende locaties in Amsterdam tussenstops maken. Na een aantal uur wilde de klant afgezet worden op een locatie in Amsterdam West. Daar bleek dat hij geen geld bij zich had om de lange rit af te rekenen. De klant bedreigde vervolgens de taxichauffeur met een vuurwapen en ging er vandoor.