1,2 miljoen slachtoffers van digitale criminaliteit

Het is voor het eerst dat het complexe thema van slachtofferschap van digitale criminaliteit onder burgers in brede zin is onderzocht. Zo is er ook gekeken naar de kennis van internetgebruikers op het gebied van hun digitale veiligheid en de maatregelen die zij zelf kunnen treffen. Ook op dat gebied valt er nog wel wat te winnen. ‘De aanpak van digitale criminaliteit gaat verder dan opsporen alleen’, legt Theo van der Plas uit. ‘Andere interventies – zoals het verstoren van de criminele praktijken of preventie – zijn soms minstens zo effectief. Informatie over de omvang van fenomenen of de werkwijze van criminelen is nodig om maatregelen te kunnen nemen of anderen – zoals de internetgebruiker zelf – daartoe in staat te stellen. Een goed voorbeeld is de samenwerking met Marktplaats en de banken, in de strijd tegen phishing. Met elkaar moeten we het ook online veilig houden.’