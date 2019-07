TGO opgestart na aantreffen overleden persoon

Bij ons is bekend dat in de woning aan de Gerbrandyweg kamers worden verhuurd aan studenten, vooral van Chinese afkomst. Het team wil graag in contact komen met mensen die hier gewoond/verbleven hebben, of mensen die huurders van kamers in deze woning kennen. Zij kunnen contact opnemen met het team, via het meldformulier of op telefoonnummer 0900 8844.