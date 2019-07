Aanhouding in onderzoek ernstig steekincident

Arnhem - Dinsdagochtend heeft de politie in een onderzoek naar een steekincident in juni vorig jaar, waarbij een toen 26-jarige vrouw uit Arnhem ernstig gewond raakte, een verdachte aangehouden. De recherche heeft voortdurend aan het onderzoek gewerkt en heeft in zowel het opsporingsprogramma Bureau GLD als Opsporing Verzocht bewakingsbeelden getoond. Het leverde veel reacties op; tips hebben uiteindelijk geleid tot de aanhouding in deze zaak. De 42-jarige man uit Arnhem is voor verhoor ingesloten op het politiebureau en zijn woning is doorzocht.