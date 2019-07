Politie zoekt getuigen ongeluk Zeewolde

Rond 16.20 uur kreeg de politie een melding binnen van het ongeluk.

De bestuurder van de personenauto reed over de Gooiseweg vanaf de Stichtse Brug in de richting van Zeewolde. Het is behoorlijk druk op de weg.

Vanaf de andere kant reed een vrachtwagen in de richting van Almere.

De personenauto, een Mercedes, kwam op deze rijbaan terecht en botste hierdoor met de vrachtwagen.

Door de botsing raakte de personenauto nog twee andere voertuigen voordat hij tot stilstand kwam.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van hectormeterpaal 37.2

De weg moest worden afgezet in verband met slachtofferhulp, het politieonderzoek en het bergen van de voertuigen. De bestuurder van de personenauto is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie komt graag in contact met getuigen. Heeft u het onderzoek zien gebeuren en kunt u (gedetailleerd) vertellen wat er is gebeurd? Neem contact met ons op via onderstaand tipformulier of bel 0900 8844. Alvast bedankt!