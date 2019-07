Bestelbus in brand

Haarlem - Op woensdagmorgen bleek een bestelbus in brand te staan op de Marnixstraat in Haarlem. De politie sluit brandstichting niet uit en verzoek eventuele getuigen om contact op te nemen met de politie in Haarlem. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).