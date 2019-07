Getuigenoproep schietincident Eerste Oosterparkstraat

Amsterdam - In de late avond van dinsdag 16 juli 2019 vond op de Eerste Oosterparkstraat een schietincident plaats. Rond 23.35 uur werd in een horecagelegenheid een 33-jarige Amsterdammer beschoten. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. In de directe omgeving van de horecagelegenheid startte de politie een uitgebreide zoektocht naar de schutter, maar deze is tot op heden niet gevonden.