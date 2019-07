20-jarige man aangehouden voor steekincident Lijsterlaan

Op de Lijsterlaan vond maandag 15 juli rond 06.30 uur een steekincident in de relationele sfeer plaats waarbij een 41-jarige vrouw gewond raakte. Zij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis waar zij aan haar verwondingen is geopereerd. De verdachte, een 20-jarige man uit Alphen aan den Rijn, sloeg na het incident op de vlucht.



Agenten zagen de man op dinsdag 16 juli rond 15.00 uur lopen in Alphen aan den Rijn en hielden hem aan als verdachte van het steekincident op de Lijsterlaan. Hij is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.