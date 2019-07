Amsterdammer van telefoon beroofd na internetdeal

De Amsterdammer had naar eigen zeggen op Marktplaats een advertentie gezien van iemand uit Den Haag die een telefoon zocht. Omdat de Amsterdammer thuis nog zo’n telefoon had liggen, nam hij met deze persoon contact op.

Ze besluiten in Den Haag af te spreken. De potentiële koper wil niet thuis afspreken, maar noemt de Guntersteinweg als afspreeklocatie. Rond 16.20 uur ontmoeten de mannen elkaar in de auto van de Amsterdammer op de Guntersteinweg, ter hoogte van de Prinses Beatrixlaan. Op het moment dat deze de telefoon pakt, richt naar zijn zeggen een van de mannen een wapen op hem. Hierop geeft het slachtoffer de telefoon af. De twee mannen pakken ook nog het schoudertasje van de Amsterdammer en de handtas van zijn vriendin en gaan er vervolgens in een nabij geparkeerde busje vandoor.

Verdachte 1 heeft een licht getinte huidskleur, is rond de 30 jaar oud, tussen de 165 en 175 centimeter lang, heeft een breed gezicht met een dunne snor in het midden op zijn bovenlip. Hij droeg een donkerblauwe vismuts.

Verdachte 2 heeft eveneens een licht getinte huidskleur, is eveneens circa 30 jaar oud, tussen de 170 en 175 centimeter lang. Deze persoon droeg rastahaar tot op borsthoogte. Op de achterzijde van zijn hoofd droeg hij een zwarte muts. Deze man had vier gouden tanden.



Vermoedelijk reden de mannen weg in een kleine bestelbus met een oranjeachtige en witte kleur.