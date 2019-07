Politie grijpt in na oproep ‘project X’ op social media

Wanneer de politie kennis neemt van oproepen via social media die mogelijk gepaard gaan met veel drank, drugs en vuurwerk, bekijken wij of en welke maatregelen er nodig zijn om de openbare orde te handhaven. Dit doen we om de veiligheid van zowel de jongeren als omwonenden te garanderen en om overlast te voorkomen.

In het begin van de avond verschenen groepen jongeren in de omgeving van de Dobbeplas. Uit voorzorg was er een aantal agenten ter plaatse, omdat er, gelet op de oproep, mogelijk wanordelijkheden zouden kunnen ontstaan. Zij vroegen deze jongeren te vertrekken. De jongeren gaven gehoor aan dit verzoek, maar verzamelden zich gedurende de avond op verschillende plekken in de omgeving van de Dobbeplas steeds weer. Bovendien werd er in de loop van de avond vuurwerk afgestoken en werden er beledigende teksten geroepen. Pas rond 01:00 uur waren alle jongeren weg uit de omgeving van de Dobbeplas.