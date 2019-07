10.000 euro voor gouden tip die leidt naar Mohamed Anaya

Het politieteam is nog steeds volop bezig met het onderzoek naar de vermissing van Mohamed Anaya uit Rotterdam-Zuid. Sinds vrijdagmiddag 14 juni jl. ontbreekt van hem ieder spoor. De familie van Mohamed maakt zich ernstige zorgen. Mogelijk heeft de vermissing van Mohamed te maken met een partij verdovende middelen waarbij mogelijk iets is mis gegaan. In het onderzoek is naar voren gekomen dat hij die vrijdag een afspraak had in Den Haag.

Mohamed Anaya heeft vermoedelijk gebruik gemaakt van een zwarte VW Golf GTE model 7. De motorkap van de auto had een opvallende deuk. Dit is een oude schade van eind mei 2019. De auto is inmiddels aangetroffen op de Van Vredenburchweg in Rijswijk. In de auto zijn persoonlijke bezittingen van Mohamed gevonden. Op dinsdag 2 juli zijn de beelden van deze Volkswagen en een stuk van de gereden route met de betreffende auto getoond in Opsporing Verzocht. Ook TV West en Bureau Rijnmond besteedden aandacht aan deze vermissing. Echter heeft dit nog niet geleid tot de vondst van Mohamed.