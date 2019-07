Overvallers ‘gevonden’ in tuin en vuilcontainer. Buit? Enkele Pizza’s.

Agenten kregen om ongeveer 03.30 uur een melding dat een pizzabezorger onder bedreiging van een mes en een vuurwapen was overvallen en dat er drie verdachten een pand aan de Putselaan in waren gevlucht. De agenten stelden daar een onderzoek in maar vonden de verdachten niet in het pand. Daarna werd in de binnentuinen gezocht en daarbij werd ook een politiehond ingezet.