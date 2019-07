Politie houdt man aan na overval op woning

Woensdag, om 12.00 uur drongen meerdere personen de woning binnen en gingen daarbij niet zachtzinnig te werk. Nadat zij de woning volledig hadden doorzocht gingen zij weer weg. Vermoedelijk ging het om drie vrouwen en een man. Door emotie en een taalbarrière tussen het 82-jarige slachtoffer en agenten is het lastig een goed beeld te krijgen van wat zich in de woning afspeelde, maar forensisch onderzoek en het horen van eventuele getuigen moet duidelijkheid geven.

Er werd in de omgeving direct door meerdere eenheden van de politie een uitgebreid onderzoek ingesteld en dat leidde tot de aanhouding van een 31-jarige Rotterdammer. Naar zijn betrokkenheid bij de overval wordt een onderzoek ingesteld.



De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844 of via onderstaand Tip-formulier. Meld Misdaad Anoniem kan natuurlijk ook; 0800-7000