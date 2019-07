Zomeroffensief in Rotterdam-Zuid van start

Deze actie is een aanvulling op het Donkere Dagen offensief en werkt preventief. Op 17 juli rijden we met ‘de Zomer Karavaan’ door Rotterdam-Zuid om het bewustzijn bij de bewoners te vergroten. De vakantieperiode speelt een grote rol bij woninginbraken. Omdat veel mensen met vakantie zijn of een dagje op het strand liggen is er meer gelegenheid voor inbrekers. Onder andere de Inbraakpreventie bakfiets van de Gemeente Rotterdam trekt door Rotterdam-Zuid om bewoners zoveel mogelijk voor te lichten over hoe je een inbraak kunt voorkomen. Een boodschap is laat een lampje branden wanneer je niet thuis bent. Om dit te stimuleren worden tijdschakelaars uitgedeeld. “We geven de bewoners praktische tips mee, zoals het legen van de brievenbus en zorgen voor goede sloten op ramen en deuren”, aldus Leon van der Vorst, recherche Rotterdam-Zuid. “Het hele team zet zich in om het aantal inbraken in Rotterdam-Zuid zo laag mogelijk te houden”, vult hij trots aan.

Samen met bewoners

Verschillende flyers met voorlichtingsmateriaal worden verspreid en in de gesprekken met de wijkagent krijgen bewoners van Zuid de nodige inbraakpreventietips mee. Bijvoorbeeld: denk eraan om waardevolle spullen uit het zicht te leggen en vertel op sociale media niet dat je met vakantie bent. Johannes Warder, High Impact Crime-coördinator, benadrukt dat het juist nú belangrijk is om met elkaar alert te blijven om ook vooral tijdens zomerse dagen inbraken te voorkomen. Er valt volgens hem op het gebied van preventie nog veel te bereiken, vandaar ook deze actie. Zo investeren zowel politie als gemeente in de bewustwording van burgers. “Samen maken we Rotterdam-Zuid inbraakvrij, dit doen we met de verschillende veiligheidspartners maar zeker ook met de bewoners”, zo zegt Michelle van Gemeente Rotterdam.

High Impact Crimes

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor delicten als woninginbraak, overvallen, straatroof en geweldsmisdrijven. De aanpak van de daders van deze delicten staat hoog op de lijst van de politie, OM en gemeente. De impact van deze misdrijven is immers groot. Niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor de directe omgeving.

Camera in Beeld

Ook is er veel aandacht voor het project Camera in Beeld. Middels dit project worden burgers gewezen op een platform waar ze hun camera, die ze mogelijk bij hun woning hebben hangen, kunnen aanmelden. Wanneer er bijvoorbeeld een inbraak is geweest kan de politie deze beelden gebruiken in het opsporingsonderzoek.