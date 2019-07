Aanhouding vierde verdachte schietpartij

Agenten in Limburg zagen de verdachte rond 23.50 uur rijden op de A2 bij Meerssen. Besloten werd de man klem te rijden op de Sint Josephstraat om hem aan te kunnen houden. De Vlissenaar probeerde vervolgens te voet te vluchten maar kon snel in zijn kraag worden gevat. Bij zijn aanhouding verzette de man zich hevig, waardoor agenten genoodzaakt waren om gepast geweld te gebruiken. Tijdens het fouilleren van de verdachte werd een keukenmes aangetroffen. Het Openbaar Ministerie en de politie denken dat deze verdachte de schutter is. Hij is aangehouden voor poging doodslag en zit vast voor onderzoek.

De drie verdachten die eerder hiervoor aangehouden werden zijn op vrije voeten gesteld. Het Openbaar Ministerie en politie verdenken hen niet meer van het lossen van een schot.