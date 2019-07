Bredanaar (28) opnieuw met drugs aangehouden

Agenten reden dinsdagavond in hun surveillance auto over het Planciusplein. Ze zagen een personenauto van het merk Renault vanaf de parkeerplaats van een supermarkt de straat oprijden. Ze zagen dat de bestuurder zich verschuilde achter de B stijl en de snelheid verhoogde. De dienders besloten een controle in te stellen en gaven daarom een stopteken waaraan werd voldaan. De bestuurder stapte uit en liep direct op de agenten af. Hij riep daarbij dat de politie hem altijd moest hebben en dat hij de week ervoor nog aangehouden was. Een van de agenten herinnerde zich dat die man vorige week met een aanzienlijke hoeveelheid drugs aangehouden was. Hij schreeuwde dat hij een zakje hennep in zijn auto had liggen, maar dat hij niet wilde dat de agenten die verder zouden onderzoeken. Hij maakte een gespannen indruk. Een van de agenten stelde daarop gezien de eerdere arrestatie en de uitlatingen van de man toch een onderzoek in. Hij vond in de auto onder de vloermat een zakje aan met daarin twee witte brokjes cocaïne. Ook lag er een zakje met henneptoppen in de wagen. Hierop rende de bestuurder weg achtervolgd door de agenten. Hij werd achterhaald waarbij hij zij zich verzette tegen zijn arrestatie. Hij werd uiteindelijk na de inzet van pepperspray overmeesterd.