Man aangehouden voor huiselijk geweld

Op dinsdag 16 juli ontving de meldkamer een melding in verband met mogelijk huiselijk geweld richting de ex-partner van de verdachte. Agenten ter plaatse hebben het slachtoffer gesproken en de aangifte opgenomen.

In de tussentijd hield een collega de mogelijke verdachte aan. Op de Ringbaan West zag een agent een motorrijder met hoge snelheid rijden en hield hem staande. De agent was bezig met het uitschrijven van een bekeuring, toen hij via zijn portofoon informatie kreeg over de mishandeling. De man die hij een bekeuring gaf, bleek de verdachte te zijn van de mishandeling. De Tilburger is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex.

Bij fouillering van de man werd een bedrag van enkele duizenden euro’s gevonden en in beslag genomen. De politie onderzoekt de herkomst van het geld. De verdachte zit nog vast voor verder onderzoek.