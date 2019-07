Twee arrestaties voor vernieling

Een 33-jarige Alphenaar deed aangifte. Hij vertelde dat hij vannacht wakker gemaakt werd door zijn vriendin. Zij hoorde dat iemand enkele keren hard op het raam aan de voorzijde klopte. Hij keek naar buiten en zag een persoon met een roze pruik op in zijn voortuin staan. Hij belde daarop de politie. Vervolgens hoorde hij dat er hard op de achterdeur werd gebonkt en dat kort daarna een ruit kapot ging. Daarbij werd hard geroepen dat de bewoner naar buiten moest komen. Agenten hebben vervolgens twee mannen uit Kaatsheuvel in de omgeving van de woning als verdachten aangehouden, een van hen had een roze pruik bij zich. Het gaat vermoedelijk om een ruzie in de relationele sfeer.