Getuigen gezocht na ongeval met dodelijke afloop op A73

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Wel kwam uit onderzoek naar voren dat een Belgische automobilist na het ongeluk is gestopt en heeft gesproken met andere getuigen. De politie komt graag in contact met deze automobilist. Om feiten en omstandigheden zo nauwkeurig mogelijk te kunnen reconstrueren, is het voor de recherche van groot belang om te spreken met meer getuigen die het ongeluk hebben zien gebeuren of mogelijk iets mee hebben gekregen van de momenten voor het ongeluk. U kunt contact met ons opnemen via 0900-8844 of anoniem melding doen via 0800-7000.