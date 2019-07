Getuigen gezocht poging beroving

Omstreeks 21:50 uur werd een bewoonster nabij haar woonhuis verrast door een nog onbekende man. Die probeerde met geweld haar tas afhandig te maken. Die poging mislukte. De dader(s) sloegen vervolgens op de vlucht in een grijze Renault stationcar.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of informatie over deze beroving? Bel dan de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.