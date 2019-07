Ontslag voor drie politiemedewerkers

Een van de drie medewerkers heeft zichzelf ook op andere manieren verrijkt. Het geld was afkomstig van de vakbond en uit politiebudget dat was bestemd voor politiemensen met PTSS. Bovendien gebruikte deze medewerker academische titels zonder dat hij daartoe gerechtigd was en maakte hij gebruik van een vervalst cv. Hierdoor wist hij namens de gezamenlijke vakbonden kortstondig een plek te bemachtigen in de adviescommissie PTSS.



Deze commissie buigt zich over de vraag of bij politiemensen gediagnostiseerde PTSS werkgerelateerd is. “De voormalig vakbondsvoorzitter heeft deskundigheid voorgewend tegenover politiecollega's en derden die soms in een kwetsbare positie verkeerden. Daarmee heeft hij hun belangen ernstig geschaad”, aldus korpschef Erik Akerboom.