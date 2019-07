Woninginbreker op heterdaad gepakt in Laren

De bewoonster van de woning was net rond 23.00 uur thuis gekomen, toen ze in haar woning gestommel hoorde en zag dat er spullen verschoven waren. Direct belde ze de politie en verliet de woning. Agenten waren snel ter plaatse en gingen de woning binnen waar ze de inbreker al snel vonden. Hij droeg een soort van bivakmuts en probeerde met een grote tas met gestolen spullen de woning uit te vluchten. Agenten gebruikten pepperspray om hem aan te houden. Toch zag hij kans om naar buiten te rennen. Toen hij buiten over een hek probeerde te klimmen kwam hij niet veel verder. Geboeid werd hij overgebracht naar het politiebureau. De gestolen spullen zijn in beslag genomen en zullen snel weer teruggegeven worden aan de eigenaar.