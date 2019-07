Hennepkwekerij ontmanteld

Er was sprake van diefstal van stroom. De politie trof in het bijgebouw een 30-jarige man uit Volendam, een 31-jarige man uit Monnickendam en een 36-jarige man uit Amsterdam aan. Het drietal wordt uitgenodigd voor het afleggen van een verklaring. De kwekerij is geruimd en de politie heeft zaak in onderzoek.

2019137404