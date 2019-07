Politie zoekt getuigen poging ramkraak

Rond 03.45 uur kreeg de politie een melding dat er een auto tegen een pui was aangereden op het Kleine Noord. Eenmaal ter plaatse zagen agenten een witte bestelbus tegen de gevel aan staan. Er is flinke schade aan het pand. Vermoedelijk zijn vier daders overgestapt in een andere auto en weggereden. De daders zijn niet het pand binnen geweest. De achtergebleven bestelbus is afgetakeld voor verder onderzoek.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of informatie over deze poging ramkraak? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.

2019137882