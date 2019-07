Man aangehouden voor grootschalige online betaalfraude

De recherche schakelt het Cybercrimeteam in en samen onderzoeken ze de zaak. In het lopende onderzoek komt de recherche erachter dat de verdachte die ze op het oog hebben mogelijk meerdere slachtoffers heeft gemaakt, verspreid over het hele land. Er worden tientallen aangiftes gevonden die allemaal leidden naar deze verdachte. Afgelopen dinsdag is op last van de Officier van Justitie de verdachte aangehouden en werd zijn woning doorzocht. Daar zijn meerdere gegevensdragers in beslag genomen ten behoeve van het onderzoek. De verdachte wordt aanstaande vrijdag voorgeleid aan de rechter-commisaris.