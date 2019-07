Man aangehouden na bedreiging met vuurwapen

Het slachtoffer, de bestuurder van een klein model, witte vrachtwagen, stond stil op de kruising met de Voorwillenseweg met de Joubertstraat toen er plotseling een man uit de auto voor hem uitstapte, op hem afliep en hem bedreigde met een vuurwapen. De verdachte ging er daarna vandoor in een auto, een klein model grijze Peugeot, en reed weg in de richting van de Sportlaan. Een getuige gaf vervolgens het signalement van de verdachte en de auto door aan de politie.

Aangehouden

Politieagenten stelden meteen een onderzoek in en zagen op de Wiardi Beckmanhof de Peugeot geparkeerd staan. In de directe omgeving zagen zij een man staan die voldeed aan het signalement dat het slachtoffer had doorgegeven. Zij hielden met getrokken vuurwapens de verdachte, een 48-jarige inwoner van Gouda aan. Hij had een vuurwapen bij zich. Hij is overgebracht naar het politiebureau en het vuurwapen is in beslag genomen. Het slachtoffer, een 47-jarige inwoner van Gouda, raakte niet gewond maar is voor controle naar het ziekenhuis overgebracht.

Getuigen

De recherche onderzoekt de aanleiding van de bedreiging en spreekt daarom graag met getuigen. Heeft u iets gezien van het incident op de kruising Voorwillenseweg met de Joubertstraat, of heeft u andere informatie hierover, neem dan contact op met de recherche basisteam Gouda via 0900-8844.